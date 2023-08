激安大特価！ gopro10 当日発送！！38961様専用 ビデオカメラ

GoPro HERO10 Black ゴープロCHDHX-101-FW国内正規品の新品未使用となります。

コメントなしの即購入大歓迎です!

今日購入していただければ購入から1時間以内に発送します!

【商品説明】

●GoPro史上最もパワフルで、スピードと使いやすさを兼ね備えていま す。

●パワフルな新しいGP2エンジンの搭載で、タッチパネルの操作性の向上と2倍のフレームレートを実現しより滑らかなビデオを実現させました。

●写真は23MPでの撮影、ビデオは5.3Kの解像度で60fpsになります。

●各解像度でのフレームレートが2倍に設定可能です。

●5.3Kビデオから15.8MPの高画質な静止画を切り出すことも可能です。

●光量の少ない場所でも細部まで美しいコントラストで撮影する事ができます。

●また撥水性の高いカバーレンズにより、水をはじき、レンズフレアを防ぎます。

仕様

●HYPERSMOOTH 4.0

●TIMEWARP 3.0(自動、2倍、5倍、10倍、15倍)

●タイプラプス・ナイトプラス機能あり

●バッテリー:着脱式1720mAh リチウムイオン充電式

●写真:23MP+スーパーフォト(高性能HDR搭載)

●水深10mまで

●USBポート:USB-C

●メモリ:Class10またはUHS-1以上のmicroSD×1

●寸法:幅71.0×高さ55.0×奥行33.6mm

●重量:153g(カメラ+バッテリー)

●動画最高画質:5.3K

●バッテリー:1,720mAh リチウムイオンバッテリー

付属品

●充電式バッテリー、USB-Cケーブル、マウント用バックル、粘着性ベースマウント(曲面)、サムスクリュー、カメラケース、保証書あり

ビデオカメラ

4K

120fps

超広角

タイムラプス

耐衝撃

防塵

防水

ゴリラガラス

DJI

アクションカム

アクションカメラ

GOPRO

アウトドア

gopro

hero11

hero10

hero9

hero mini

Youtube

Youtuber

動画撮影

動画編集

スローモーション

商品の情報 ブランド ゴープロ 商品の状態 新品、未使用

