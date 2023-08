パーティを彩るご馳走や ライスシャワー ウマ娘 ミホノブルボン ナムコ限定 私服ver. フィギュア コミック/アニメ

ご覧いただきありがとうございます。

写真に写っている8体のフィギュアが商品になります。

クレーンゲームでGETしたものになります。

新品未開封、プチプチ包装で発送いたします。

獲得した際についた多少のアーム跡や凹み、ほつれなど、あくまでもプライズ品であることをご理解いただいたうえで購入お願いいたします。

即購入大歓迎!

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

