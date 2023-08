本商品をご覧頂きありがとうございます。

NAMACHEKO LENI CREWNECK



●商品

MASTER BUNNY EDITION(マスターバニーエディション

)センターロゴ入りニットセーターです。

2020年モデルです。

かわちい♡

サイズXL CRISTASEYA リネンニット インディゴブルー



●サイズ:タグ表記 6

肩幅 43cm

身幅 56cm

着丈 68cm

袖丈 65cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材:

ポリエステル 42%

ナイロン 30%

毛 28%

●状態:

特に目立つ汚れ等はありません。

写真にてご確認ください。

●注意事項

※中古品の為、神経質な方は、ご購入をお控えください。

※掲載写真の色合い等多少の誤差はご容赦ください。

※他フリマでも出品中です。先にご購入頂いた方へ発送致します。

●梱包:

圧縮袋を使用し、安い配送料にて発送致します。

ご希望の発送方法が御座いましたらお申し付けください。

カラー···レッド

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

#おしゃれ

#かっこいい

#イケオジ

#かわいい

#ニット

#ニットセーター

#セーター

#プレゼント

#父の日

#古着

#ゴルフ

#ゴルフウェア

#アディダス

#ナイキ

#ルコック

#ヒューマンメイド

#ビッグサイズ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド マスターバニーエディション 商品の状態 目立った傷や汚れなし

