イギリスヴィンテージのワンピースです。

たぷんとしたボリュームスリーブや全体のシルエットがsimone rochaや cecilie bahnsenにありそうな雰囲気でとても可愛いです❤︎

華奢なパールボタンはフロントと袖先にも施されています。

ハートネックのようなカップに沿った緩い曲線のスクエアネックです。

ウエスト後ろ側はシャーリングで伸縮性がありますのでウエストをキュッと締めてくれて、着脱もしやすいです。

平置き寸法

総丈約112cm

当方未使用です。

イギリスヴィンテージのワンピースです。たぷんとしたボリュームスリーブや全体のシルエットがsimone rochaや cecilie bahnsenにありそうな雰囲気でとても可愛いです❤︎華奢なパールボタンはフロントと袖先にも施されています。ハートネックのようなカップに沿った緩い曲線のスクエアネックです。ウエスト後ろ側はシャーリングで伸縮性がありますのでウエストをキュッと締めてくれて、着脱もしやすいです。平置き寸法総丈約112cm当方未使用です。curiosthe virginsboudoir kitty ヘイトアンドアシュバリー barrackroom バラックルーム jantiques ジャンティーク TORO DEPTitimi バースデス birthdeath ジャンヌバレ marimero uncinq hooked vintage MALION vintage マリオンヴィンテージ フランス ヨーロッパ アメリカ edit.for lulu editforlulu エディットフォールルcharles chaton siiilon シーロン simone rocha シモーネロシャ shrimps litmus cecilie bahnsen セシリーバンセン fetico haengnae FUMIETANAKA フミエタナカ baserange ベースレンジ leinwande

