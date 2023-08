超可爱の THE YOASOBI FILM Amazon特典付き (完全生産限定盤) ミュージック

【新品未開封】

THE FILM (完全生産限定盤) (特製バインダー用オリジナルインデックス(Amazon.co.jp Ver.)付) [Blu-ray]

YOASOBI初のライブ映像作品集! 完全生産限定の豪華仕様!

“小説を音楽にするユニット"YOASOBIのライブ映像作品集。2021年2月に新宿・ミラノ座跡地の工事現場にて開催した初の配信ワンマンライブ『KEEP OUT THEATER』。2021年7月に開催したユニクロ「UT」とのコラボレーションで実現し、同時接続者数28万人を記録したユニクロ有明本部内のUNIQLO CITY TOKYOでの配信ライブ『SING YOUR WORLD』。2021年12月に武道館2daysで開催した初の有観客ライブ『NICE TO MEET YOU』(2021年12月5日公演映像)の3本のライブを収録。更に、2021年12月12日(日)に放送されたドキュメンタリー番組『情熱大陸』(MBS・TBS系)の拡大版を収録。この映像作品の為に再編集された豪華拡大版。Bru-ray2枚組、特製バインダーにライブ写真を綴じ込んだ豪華パッケージ仕様。

《収録内容》

◆YOASOBI 1st ONLINE LIVE 『KEEP OUT THEATER』

[セットリスト]

1.あの夢をなぞって

2.ハルジオン

3.たぶん

4.ハルカ

5.怪物

6.アンコール

7.夜に駆ける

8.群青

◆UT×YOASOBI ONLINE LIVE 『SING YOUR WORLD』

[セットリスト]

1.三原色

2.ハルジオン

3.もう少しだけ

4.たぶん

5.怪物

6.アンコール

7.夜に駆ける

8.ハルカ (with 大阪桐蔭高校吹奏楽部)

9.群青 (with 大阪桐蔭高校吹奏楽部)

◆『NICE TO MEET YOU』

[セットリスト]

1.あの夢をなぞって

2.大正浪漫

3.ハルジオン

4.三原色

5.もう少しだけ

6.ハルカ

7.たぶん

8.もしも命が描けたら

9.夜に駆ける

10.怪物

11.優しい彗星

12.アンコール

13.ツバメ

14.群青

En1.ラブレター

◆人物ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(MBS製作著作/TBS系全国ネット放送)拡大版

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

