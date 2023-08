ブレオのクルーザーになります。

BUREO ブレオ MINNOW CRUISER クルーザー

以前パタゴニアで購入しました。

少し使用して保管していましたのでキズなどはそれなりにありますが、飾ったりもできる程度には綺麗です。

デッキのロゴやウロコ模様をブルーの塗料でカスタムしてあります。

すり替え等防止のため、購入後のキャンセルはお受けできません。

不明なことがある場合は購入前にコメントください。

他のフリマにも出品していますので、入れ違いで売り切れの際はご容赦ください。

以下はショップの商品情報を載せておきます。

魚の形にシェイプした25インチのBUREOクルーザースケートボード。BUREOの特徴である漁網をリサイクルして作られたプロダクト。デッキサイズ 63.5cm×19cm/トラック PARIS(129mm)/ウィール Satori ECO-CRUISER WHEEL(63mm 78a)/ベアリング BUSTIN(ABEC7)/2400g/チリ製

コンプリート(完成品)の種類···クルージングスケートボード

商品の情報 ブランド ブレオ 商品の状態 やや傷や汚れあり

