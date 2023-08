激安大特価！ 80s 90s armani ウールジャケット exchange ブルゾン

アルマーニエクスチェンジのウールジャケットです

グレーのラインは蛍光で反射しますのでカッコいいです。

中綿なので、アウターとしても着用して頂けます。

色々なシーンで服装選ばずに合わせられるのでオススメです。

着丈70

身幅60

肩幅52

袖丈62

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アルマーニエクスチェンジ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

