2022年春の morse OUAT CP ブルゾン シルク JACKET ブルゾン

morse(OUAT)のブルゾンです。

アメリカ特殊部隊ユニフォームがベース。

同時に出品しているmorseのシャツと同素材である米沢シルクを100%使用。光沢と微妙な色味が素晴らしいです。

セットで着ると最高です。

各部をスナップボタンやドローコードでアレンジできるようになっています。袖口は裾を絞ることで風の吹き込みを防ぐ仕様ですが、普段はシルエットを変えたり着こなしにアクセントを付けるのに使っていただけます。

購入後2,3回着用。特に目立つ傷や汚れはありません。

クリーニングに出してから発送させていただきます。

定価:99000円

サイズ表記:Medium

身幅68 着丈76 裄丈87

素材···シルク

カラー···ホワイト

柄・デザイン···無地

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルメール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

