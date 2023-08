#まいねこセレクトジャージ

↑↑↑でレアなジャージ沢山出品してます♩

◯アイテム紹介◯

adidas/アディダス

トラックジャケット/ジャージ上

希少デザイン/vintage/ベロア素材/好配色/レッド×クリームホワイト系/3本ライン/刺繍ロゴ/ストレッチ/ハイネック/パフォーマンスロゴ

⭐︎小松菜奈 在原みゆ紀 菅田将暉 常田大希⭐︎他にも似た可愛いジャージをたくさん出品していますのでフォローしてチェックしてみてください(*´-`)

◯状態◯

まだまだ着ていただける良い商品です(^^) 写真をたくさん貼っているのでそちらでも確認お願いします ご要望の角度の写真はコメントにてお願いします。

◯サイズ◯

Mサイズ

着丈68cm

肩幅57cm

身幅62cm

袖丈59cm

※平置き測定※

◯素材◯

ポリエステル

◯その他◯

US輸入品、国内正規店舗、都内ヴィンテージセレクトショップ店舗、ECサイト購入・鑑定済みの商品になります。質問がある方はコメントにて気軽にお申し付けください(*´-`)

◯検索◯

オールド/ビンテージ/ヴィンテージ/W.GERMANY/西ドイツ/三つ葉/常田大希/小松菜奈/在原みゆ紀/柴田ひかり/みゆき/菅田将暉/常田大輝/サチモスヨンス/松村北斗/あのちゃん/キングヌー/KingGnu/成田/90s/80s/70s/アメカジ/ストリート/USED/ユーズド/レトロ/オールド/USA/ヨーロッパユーロ古着/スポーツウェア/ユニセックス/女子男子/メンズ/レディース/大きいサイズ/ビックサイズ/ビッグシルエット/オーバーサイズ/アディダスオリジナル/3本ライン/トレフォイル/トレフォイユ/ベッケンバウアー/スーパースター/ファイヤーバード/ワッペンロゴ

カラー···レッド

袖丈···長袖

柄・デザイン···ボーダー

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

