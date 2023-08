ボディソングのシャツです。

シャツが2枚重なったようなデザインです。

表面はハリのあるコットンの生地(クロ/白/グレー)で半袖です。

肌に触れる側はダブルガーゼの生地(青っぽいネイビー/白)で長袖です。左胸にポケットがあります。

後ろ中央部だけストライプの1枚のみの生地です。

ピンバッチが襟だったと思うのですが付いていました。

外して着用してましたので、外したまま梱包させていただきます。若干サビが付いています。購入時からです。

前立ては2枚ともボタンで着脱できます。

こちらは161cm女ですので、オーバーサイズで

アウターとして春秋に羽織ってました。

意外と暖かいです。

洗濯はクリーニング店に相談との表記ですが、

相談したところ家でのお洗濯で問題ないのでは?との事でしたので、洗濯機のおしゃれ着洗いで洗っておりました。

目立つ汚れ等ないと思いますが、長く愛用しましたので、中古品であることをご理解いただいた上で

ご検討いただきますよう、よろしくお願いいたします。

総丈…84.5cm

身幅…63cm

肩幅…60cm

袖丈…56.5cm

平置き採寸です。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ボディソング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ボディソングのシャツです。シャツが2枚重なったようなデザインです。表面はハリのあるコットンの生地(クロ/白/グレー)で半袖です。肌に触れる側はダブルガーゼの生地(青っぽいネイビー/白)で長袖です。左胸にポケットがあります。後ろ中央部だけストライプの1枚のみの生地です。ピンバッチが襟だったと思うのですが付いていました。外して着用してましたので、外したまま梱包させていただきます。若干サビが付いています。購入時からです。前立ては2枚ともボタンで着脱できます。こちらは161cm女ですので、オーバーサイズでアウターとして春秋に羽織ってました。意外と暖かいです。洗濯はクリーニング店に相談との表記ですが、相談したところ家でのお洗濯で問題ないのでは?との事でしたので、洗濯機のおしゃれ着洗いで洗っておりました。目立つ汚れ等ないと思いますが、長く愛用しましたので、中古品であることをご理解いただいた上でご検討いただきますよう、よろしくお願いいたします。総丈…84.5cm身幅…63cm肩幅…60cm袖丈…56.5cm平置き採寸です。

