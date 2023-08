PENTAX SP

※プロフィールは必ずお読みください。

【商品特徴】

PENTAX SPは、1964年にペンタックス(当時は旭光学)から発売され、全世界で400万台以上を売り上げたというベストセラー機です。

ネットで検索すると使い方を詳しく掲載しているページが多く見つかりますので、初心者の方でも安心して撮影できます。

【動作確認】

☑レンズ取り付け・取り外し

☑フィルム装填

☑巻き上げ一連動作

☑撮影枚数表示

☑露出計作動

☑シャッター一連動作

☑フィルム巻き戻し

☑露出計スイッチ

※少しクセがあります。スイッチをONにしたあ

とにカチッと音がする位置までほんの少し下に

戻してください。そうするとシャッターを切っ

たあとにきちんとスイッチがOFFになってくれ

ます。

☑セルフタイマー

○シャッター速度

全速度で切れ、速度も変化しています。

※機械的測定:未実施

○電源

SPは電池なしで撮影できますが、内蔵露出計

を動かすには1.35Vの水銀電池H-Bが必要です。

しかし、この電池はもう発売されていません。

この商品は、代替電池としてSR626SWを使用

できるように、アダプター付きの電池蓋に交換

されています。スペーサーも付属しています。

(画像4枚目)

【付属品】カバー・ストラップ ※傷みあります。

【ファインダー】

清掃実施。わずかに塵や埃の混入がありますが、視認性は良好です(画像7枚目)。

【フィルム室】

清掃・モルト交換済。

※フィルム室のモルト材はゴム製です。

【外観】

小さなキズやスレはあります。

【レンズ】

動作:すべて正常

外観:小さなキズやスレがあります。赤外線指標

が白に、その隣の距離指標「4」が赤に塗り替

えられています。

光学:撮影に影響がない拭きキズがありますが、

ヌケも良くきれいです。経年による黄変があり

ます(画像8枚目)。

付属品:フロントキャップ・フード(純正)

◎よろしければこちらの商品もぜひご覧ください。

フィルムカメラ ⇒#filmcamera_piemontecamera

PENTAX ⇒ #pentax_piemonte_f

商品の情報 ブランド ペンタックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

