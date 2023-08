#古着屋エンペラー

トップメゾンブランドがひしめく街、フランス パリの老舗 アンティーク、ヴィンテージ ショップで直接足を運び買い付けをいたしました。

フランス、イタリアの職人達が手掛けたコートになります。拘り抜いた逸品になります。

●ブランド:blizzand PARIS

MADE IN FRANCE フランス製

<概要>

染色オーバーコート

パリに行った際に現地のアンティークショップで購入した70年代、大変希少な脱着ファー付きダブルチェスターコートになります。

大きな襟には脱着可能なとても温かいファーが取り付けられております。

また、裏にもウールのような肌触りの脱着可能なライナーがございます。

春先、秋口にはトレンチコートととしても着用できる便利な1着になります。

ヴィンテージの中でもライナー、ファーが残っている事はとても少なく、その中でも大きなダメージの無いものを見つけるのはかなり困難です。

シルエット、状態はもちろんのこと幻のアイテムになります。

Blizzandはフランスで最初に、フランス製の防水性や通気性のある高機能素材「VENTILE」(ベンタイル)生地を使ったトレンチコートを開発。その生地は、戦後のフランスで一大生産地であったフランス・ブサック(Boussac)地方で主に生産されていましたBlizzandで"Boussac Tergal"と名付けられた生地は、主にこのブサックで作られたコットンとポリエステルを混紡した革新的な生地を用いたもの。その生地はソフトでありながら強度があり、ほのかに光輝くようなエレガントさを放つ、とても美しい生地です。またBlizzandのコートは当時、南フランスで生産されていたそうです。

●カラー:ブラウン

●表記サイズ:(L〜XLサイズ程度)

●採寸サイズ(㎝)

肩幅 約47

身幅 約61

袖丈 約63

着丈 約91

●素材

ポリエステル 66%

ヴィスコース34%

ライナー : アクリル100%

こちらの商品以外にもレディース、メンズ問わず様々なスタイルに合う洋服、アクセサリー、バッグ等を出品しております。

商品一覧 #古着屋エンペラー 125bvhj62

カラー···ブラウン

柄・デザイン···その他

フード···フードなし

襟···レギュラーカラー

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

