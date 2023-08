ウエス UES 大戦モデル

Lot 400ww

定価 ¥27280(税込)

注:写真2枚目の白いシミのようなものは実際はありません(紙クズでした)

気に入っているのですがサイズアウトで(自分が太ってしまい)出品させていただきました。いよいよイイ感じに色落ちし始めております。デニム好きにはこれからが楽しい期間となります。どなたか育ててください。

サイズ W30

ウエスト ボタンを閉めて平置きで39.5cm

股上 27.5cm (ボタン上から股の縫い目まで)

股下 73.5cm

店舗にてチェーンステッチで丈詰めしております。

ワンロールして履いていましたので折り目跡がついていますが、穴あきや破れはありません。

※写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

※送料の関係で折り畳んで発送させていただきます。出来るだけ気をつけて無理のない梱包を心掛けますが、畳みジワが付く可能性もありますので予めご了承下さい。

※質問があればお気軽にコメントください。

検索用

#ウエアハウス#リアルマッコイズ#ラルフローレン#RRL#UES#ウエス#アメカジ#ヴィンテージ#チャンピオン#リバースウィーブ#TCB ジェラード

シュガーケーン

フリーホイラーズ

フェローズ

バズリクソンズ

クッシュマン

トロフィークロージング

デラックスウエア

サムライジーンズ

桃太郎ジーンズ

フルカウント

フラットヘッド

リーバイス 501xx

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ウエス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

