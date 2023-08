⚠お取引き前に必ずプロフィールをお読み下さい⚠

MAKINO'S ILLUSTRATED FLORA IN COLOUR

発行所 北隆館

昭和61年(1986年)発行

平成元年(1989年)発行(続編)

著者 牧野 富太郎

編修 本田 正次

定価 36,050円

30,900円(続編)

現在放映中のNHK連続テレビ小説『らんまん』で、主人公・万太郎のモデルとなった牧野富太郎著の図鑑セットです。

生涯に1500種以上の植物に学名を与え「日本植物学の父」と称させる彼は

日本中の野山を歩き廻って調査し、その研究のためにおよそ40万もの標本を集め、数多くのスケッチを遺しました。

1940年、博士が78歳のときに出版された「牧野日本植物圖鑑」と、現代版「牧野新日本植物圖鑑」を元に、1983年 本書にて原色版の発行が実現しました。

内容は、牧野圖鑑の原図を損ねないよう、出来る限り正確な復元作業によってカラー化された精緻な植物図が続編と併せて1,296ページにわたって印刷されており、取り上げられた植物の数は2,556種におよびます。

植物の果実や花弁、雄しべや雌しべの形まで事細かに描かれており、植物愛好家や研究者にとって貴重な資料であることは勿論のこと、ボタニカルアートを描かれる方にとっても非常に参考となる文献であるかと思います。

状態は、外箱こそ汚れやヤレが見られるものの、本体はコンディションの良い美品であると思います。

当時の定価が3万円を超えるだけあり、紙の質も良く、カラーページは変色もほぼ見られません。

布張りのカバーの上にフィルムカバーが掛けられているため、表紙も美しい状態を保っています。

(とはいえ35年程前のお品ですので、画像をご確認の上、経年・自宅保管品にご理解のある方のみ購入をご検討下さいませ)

今やスマホで何でも検索できる時代。

図鑑なんて、時代遅れの遺物かもしれません。

それでもやはり、この「印刷物の塊」に

心惹かれてしまうのは、重い図鑑を本棚から引っ張り出して頁を繰って調べるという行為そのものに一種の快楽を覚えるから。

そして牧野という、生涯草木を愛でた偉大な博士の目と手を通して描かれたスケッチに温もりを感じるから。

あなたの書斎のコレクションにいかがでしょうか?

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

