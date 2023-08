Francisco Lindor

メンズのMサイズです。

アメリカサイズなので大きめになります。

以下自己採寸です。

着丈:75cm(後ろ襟の付け根~後ろ裾下)

身幅:58.5cm(脇下~脇下)

肩幅:47cm(肩の縫い目~肩の縫い目)

袖丈:27cm(肩の縫い目~袖先)

になります。

素人採寸になりますのでご理解くださいませ。

ご質問ある方、お待ちしております。

商品の情報 ブランド メジャーリーグベースボール 商品の状態 新品、未使用

【阪神タイガース】中野拓夢 選手 2023 伝統の一戦 レプリカユニフォームL
近本光司 レプリカ ユニフォーム Mサイズ ホーム 阪神タイガース
横浜DeNAベイスターズ ユニフォーム 番号なし
2023 宮城大弥 オリックス 開幕 M ユニフォーム ゴールドユニフォーム
新品未開封 広島カープ ハイクオリティユニフォーム 菊池涼介 MまたはL
カープ ユニフォーム
東京ヤクルトスワローズ 長岡秀樹 58番 セミオーダーユニホーム ビジター
WBC 2023 大谷翔平 刺繍 レプリカユニフォーム Lサイズ ビジター
大谷翔平 ビジター ユニフォーム 侍ジャパン 刺繍L サイズ
ジャイアンツ yohji yamamoto レプリカユニフォーム ウォーカー