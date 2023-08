新品 定価34560円 ツキ ミリタリーバグズ バギーパンツ 前開き ワイド フラップパンツ TUKI STYLE0069 日本製 ハイクオリティー 柳7779 MILITARY BAGS OLD CHINO CLOTH オールドチノクロス ユニセックス COLLECTIBLE COSTUMES

・新品未使用品ですが店頭展示品の為大幅定価割れにて出品致します。

・新品ですが、保管時に伴う擦れが所々にございます。

また複数在庫がある内の1着の写真を使用している為、擦れキズは写真と違う場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

カラー ブラック

生地 コットン100%

表記 0 (28インチ程度ですが実寸もご参考にされて下さい)

ウエスト 72センチ

股上 42センチ

股下 72センチ

ワタリ 39センチ

裾幅 25センチ

状態:S

<状態詳細表>

S・・新品。

A・・新古品。美品。使用感が少なく、かなり状態のいい商品。

B・・使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品。

C・・使用感の他、傷や汚れの見られる商品。

D・・かなり大きなダメージの見られる難有り商品。

※A~DはUSED品となりますので使用感をご理解の上で入札をお願いします。

商品はよくチェックしておりますがあくまで中古、USED品ですので記載にない多少のダメージの見逃しがありましてもご了承をお願いします。程度の感想などは個人見解です。

平置きの採寸です。素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

商品画像は素人の撮影及びモニターの状況やフラッシュで色が若干違って見えることがあります。

商品は予告なく取り消しする場合がありますのでご了承下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ツキ 商品の状態 新品、未使用

