今ならほぼ即納！ モデルB VANSONバンソン シングルライダー 黒色 ライダースジャケット

VANSONバンソン モデルB シングルライダー

サイズ:40 色:黒

自分で10年位前、上野アメ横にあります舶来堂にて新品購入しました。

新品で購入し5、6回程着用しました。

購入時、インナーに薄手のダウン等を合わせて着用していましたが、その後は、着用する機会がなくメンテナンスだけは欠かさず、大切に保管しておりました。

オールシーズン着用できると思います。

またアクションプリーツですので、腕や肩の稼働が楽です。

わずかな傷や金具のメッキの錆が見られます。

状態はとても良いと思います。

そのまま状態で立つ程のコシが残っております。

まだまだこれから着用になれるアイテムです。自分なりのエイジングをお楽しみ頂けます。

これから大切に使用して頂ける方にお譲りしたいと思います。

また中古品にご理解頂けない方、神経質な方のご購入はお控え下さい。

価格交渉応じます。

どうぞ宜しくお願いします。

サイズ:表示40

肩幅47cm身幅(脇下)55cm着丈(襟下)63cm袖丈(肩先)65cm (素人採寸)

カラー...黒

柄・デザイン...その他

付属…インナー有り

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド バンソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

VANSONバンソン モデルB シングルライダーサイズ:40 色:黒自分で10年位前、上野アメ横にあります舶来堂にて新品購入しました。新品で購入し5、6回程着用しました。購入時、インナーに薄手のダウン等を合わせて着用していましたが、その後は、着用する機会がなくメンテナンスだけは欠かさず、大切に保管しておりました。オールシーズン着用できると思います。またアクションプリーツですので、腕や肩の稼働が楽です。わずかな傷や金具のメッキの錆が見られます。状態はとても良いと思います。そのまま状態で立つ程のコシが残っております。まだまだこれから着用になれるアイテムです。自分なりのエイジングをお楽しみ頂けます。これから大切に使用して頂ける方にお譲りしたいと思います。また中古品にご理解頂けない方、神経質な方のご購入はお控え下さい。価格交渉応じます。どうぞ宜しくお願いします。サイズ:表示40肩幅47cm身幅(脇下)55cm着丈(襟下)63cm袖丈(肩先)65cm (素人採寸)カラー...黒柄・デザイン...その他付属…インナー有りバンソンバンソンレザーシングルライダース革ジャンBUCOルイスレザーラングリッツレザーカドヤアディクトクローズベルスタッフ馬革カフェレーサーリアルマッコイエイジングカラー···ブラックアウター形···シングルライダース素材···本革

