2022年春の カジュアルシューズ その他

■ BRAND HORMONE
アディゼロ プライムsp2 26.5cm
■ DESIGN 横外羽根カジュアルシューズ
正規美 5351プールオム ライダースミュール スタッズ ヒールシューズ 40
■ LAST チゼルトウ
ナイキ エアモア アップテンポ ホワイト 定価¥30,000(70%off
■ PROSESS ステッチダウン製法
[メレル] ウォーキングシューズ Jungle Moc2.0 26.5㎝メンズ靴
■ MATERIAL 牛革クロコダイル型押 ロー引き
カジュアルシューズ
■ COLOR BROWN ／D・BROWN
ルイヴィトン ローファー ダミエ
■ SIZE ２６.５ ㌢
C02106 新品 GIUSEPPE ZANOTTI レザーシューズ
■ SOLE PATEERN 革底
ナイキ エアジョーダン6 レトロ インフラレッド ホワイト 2014 GS
■ REPAIR OK オールソール(30日〜40日) ※COST 要問
アシックス 安全靴 CP306 限定色 26.5cmブラックピュアシルバー
■ 原産国 日本製
KEEN トレッキングシューズ TARGHEE 2 WP 1008417
■ PRICE 一般小売店価格 ¥34000＋tax (￥37400)
Angelo ruffo エンブロイダリー 刺繍 ベルベットローファー
極美品 Buxton rockabilly creeper シドビシャス愛用
*ファッション雑誌 MENSCLUB 限定モデル
新品未使用 NIKE ナイキ エアズームヴィクトリー
NIKE Kobe11 Sunset
1461 QUAD 3 ホール シューズ size：26 UK7
■ BRAND HORMONE■ DESIGN 横外羽根カジュアルシューズ■ LAST チゼルトウ■ PROSESS ステッチダウン製法■ MATERIAL 牛革クロコダイル型押 ロー引き■ COLOR BROWN ／D・BROWN■ SIZE ２６.５ ㌢■ SOLE PATEERN 革底 ■ REPAIR OK オールソール(30日〜40日) ※COST 要問■ 原産国 日本製■ PRICE 一般小売店価格 ¥34000＋tax (￥37400)*ファッション雑誌 MENSCLUB 限定モデル