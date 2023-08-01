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2022年春の カジュアルシューズ その他

商品の説明

■ BRAND HORMONE
アディゼロ プライムsp2 26.5cm
■ DESIGN 横外羽根カジュアルシューズ
正規美 5351プールオム ライダースミュール スタッズ ヒールシューズ 40
■ LAST チゼルトウ
ナイキ エアモア アップテンポ ホワイト 定価¥30,000(70%off
■ PROSESS ステッチダウン製法
[メレル] ウォーキングシューズ Jungle Moc2.0　26.5㎝メンズ靴
■ MATERIAL 牛革クロコダイル型押　ロー引き
カジュアルシューズ
■ COLOR BROWN ／D・BROWN
ルイヴィトン　ローファー　ダミエ
■ SIZE ２６.５　㌢
C02106 新品 GIUSEPPE ZANOTTI レザーシューズ
■ SOLE PATEERN 革底　
ナイキ エアジョーダン6 レトロ インフラレッド ホワイト 2014 GS
■ REPAIR OK オールソール(30日〜40日) ※COST 要問
アシックス　安全靴　CP306 限定色　26.5cmブラックピュアシルバー
■ 原産国　　　　　　日本製
KEEN トレッキングシューズ　TARGHEE 2 WP 1008417
■ PRICE 一般小売店価格　¥34000＋tax (￥37400)
Angelo ruffo エンブロイダリー　刺繍　ベルベットローファー

極美品 Buxton rockabilly creeper シドビシャス愛用
*ファッション雑誌　MENSCLUB 限定モデル

新品未使用　NIKE ナイキ　エアズームヴィクトリー

商品の情報

商品のサイズ26.5cm
商品の状態新品、未使用

NIKE Kobe11 Sunset

1461 QUAD 3 ホール シューズ　size：26 UK7
■ BRAND HORMONE■ DESIGN 横外羽根カジュアルシューズ■ LAST チゼルトウ■ PROSESS ステッチダウン製法■ MATERIAL 牛革クロコダイル型押　ロー引き■ COLOR BROWN ／D・BROWN■ SIZE ２６.５　㌢■ SOLE PATEERN 革底　■ REPAIR OK オールソール(30日〜40日) ※COST 要問■ 原産国　　　　　　日本製■ PRICE 一般小売店価格　¥34000＋tax (￥37400)*ファッション雑誌　MENSCLUB 限定モデル

商品の情報

商品のサイズ26.5cm
商品の状態新品、未使用

2022年春の カジュアルシューズ その他

44分钟前

2022年春の カジュアルシューズ その他

¥16,100 ¥12,075

(税込) 送料込み
12
12
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商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    3. その他
    4. カジュアルシューズ
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

edbd56

 1527

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (12)

edbd56
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