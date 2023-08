出品62 26 Ground Y ロング丈シャツ 新品

他にもミュウミュウ、クロエ、マルジェラやヴィヴィアン、バーバリー、ポールスミス、コムデギャルソンなどを出品しております☆

ロング丈シャツ

Y's

ヨウジヤマモト プールオム

商品の説明

正規店にて購入しました。

新品未使用

ロング丈が特徴的で、スリットも入っていてモード感が溢れる一着です。

服の淵に硬いテープ紐のような物がついています。

商品の詳細

肩幅43㎝

丈109㎝

袖丈61㎝

身幅48㎝

表示サイズ1

ご不明な点がございましたらコメント下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 新品、未使用

