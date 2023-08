SONY APS-Cミラーレス/ Eマウント用高倍率ズームレンズです。小型軽量ながら高性能な描写力を持っています。2本目の予備レンズとして、中古の新同品を購入し、防湿庫で保管していましたが、使用機会が無いため、出品します。購入後、1度使用したのみで、外観・光学系とも使用感の少ない【新同品】です。55mmの保護フィルターをお付けします。

【商品詳細】

<商品名> 【新同品】SONY E18-135mm F3.5-5.6 OSS〔SEL18135〕/保護フィルター付

<マウント> ソニーαEマウント(APS-C専用)

<レンズ構成> 12群16枚

<最小絞り> F22-36

<フィルター口径・重量> 55mm・325g

<最短撮影距離> 0.45m

<保護フィルター> Kenko PRO1 MC PROTECTOR 55mm

【外観・操作系の状態】

<外観> 傷・汚れがなく、使用感の少ない【新同品】です。

<ズームリング> 適度なトルクでズーミングできます。

<MFピントリング> 適度なトルクで遊びなく回転して、ピント合わせできます。

【光学系の状態】

あくまで、目視による判断です。

<カビ・クモリ・バルサム切れ> 確認できずクリアです。

<前玉・後玉のキズ> 確認できません。

<チリ・ゴミ> 確認できません。

【動作テスト】

出品にあたり、α6100ボディーに装着し、テスト撮影で正常に作動するのを確認しました。

<AF・MF作動> どちらの場合も、正常にピント合わせができました。

<絞り作動> 正常に、ボディー側の設定どおり、絞りが作動しました。

【商品に含まれるもの】

1枚目の画像のものがすべてです。

レンズ本体+専用フード+フロントキャップ+リアキャップ+保護フィルター

◆◆値下げの予定はありません。値下げ交渉はご遠慮ください。◆◆

◇◇購入に際し、事前のお知らせは不要です。◇◇

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド ソニー 商品の状態 未使用に近い

