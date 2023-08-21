【50％OFF】 ◆厳選◆振袖◆美品◆最高級◆京紅型◆正絹◆縮緬◆広襟◆裄63.5肩丈159 振袖

◆厳選◆振袖◆美品◆最高級◆京紅型◆正絹◆縮緬◆広襟◆裄63.5肩丈159◆着物帯振袖袋帯

【新品・一式セット】振袖 未使用 ブラウン グラデーション バラ 成人式 F23



豪華絢爛振袖フルセット・辻が花・翠山工房・落款有・作家物・金通し・金彩・花絞り

素材は正絹です。

正絹帯地草履バックセット 手菅2本手 ベージュ Ｆサイズ



◆名門 『滝泰』■豪華絢爛■慶長絞り■金彩加工■吉祥紋■振袖、袋帯二点セット

寸法

♥限界特価！極上の逸品！♦極上本疋田総絞り振袖・帯セット♥金駒刺繍三階松華文様♥

裄63.5cm(7) 袖丈107cm 肩丈159cm 前幅39cm（衽部分含む） 後ろ幅29cm

振袖セット 薄紅に大きな花柄 金彩 金刺繍 正絹紋意匠



振袖用 袋帯 正絹 丸文 鶴 蝶 橘 松 辻が花 Lサイズ F6206

お色味は写真に近いかと思います。

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振袖 豪華 金駒 金彩 銀通し 紋意匠 身丈174cm 撥水加工済

●適応身長約154cm～164cm

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個人差はございますので、御参考としてお考えください。

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●状態の方は目立つ傷み等ございません。中古品としてはよい状態と判断させて頂きます。

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振袖帯

保管による匂いがあるお品もございます。

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ご了承のほどよろしくお願いします。

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※たとう紙は商品には含まれません。

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写真にてご確認宜しくお願いいたします。

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完璧をお求めの方神経質な方はご購入お控えくださいませ。

振袖仕立て フェイクファー茶混じり

●撮影時による光の加減でお色が若干異なる場合がございますので、ご了承くださいませ。

専用 V271.104000.2039.1018.1293.1325.1353



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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◆厳選◆振袖◆美品◆最高級◆京紅型◆正絹◆縮緬◆広襟◆裄63.5肩丈159◆着物帯振袖袋帯素材は正絹です。寸法 裄63.5cm(7) 袖丈107cm 肩丈159cm 前幅39cm（衽部分含む） 後ろ幅29cmお色味は写真に近いかと思います。●適応身長約154cm～164cm個人差はございますので、御参考としてお考えください。●状態の方は目立つ傷み等ございません。中古品としてはよい状態と判断させて頂きます。保管による匂いがあるお品もございます。ご了承のほどよろしくお願いします。※たとう紙は商品には含まれません。写真にてご確認宜しくお願いいたします。完璧をお求めの方神経質な方はご購入お控えくださいませ。●撮影時による光の加減でお色が若干異なる場合がございますので、ご了承くださいませ。#厳選kimonoarisa#kimonoarisa#振袖kimonoarisa#振袖#着物#和装

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

着物 振袖 アンティーク振袖 和装 西武タグセール♪大正ロマン 青緑系 振袖袷着物 高身長の方向け★振袖・襦袢・帯３点セット★mk-1199可憐で美しい絞り友禅に花々に施された豪華な金駒刺繍が、華やかで洗練された振袖3300 振袖 単品 ピンク 成人式 舞台衣裳振袖セット 茜色 色無地 緑と紫の重ねが可愛い 一つ紋 花紋入り振袖 正絹縮緬お値下げ不可 白地に雲と花が描かれた振袖 金駒刺繍 着物■高級振袖 ◆女優 後藤久美子ブランド◆金駒刺繍■リボンモチーフ■枝垂れ桜