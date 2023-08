MADE IN USA。

willow pants easy short ウィローパンツ ショーパン



サイズ 34。

実寸、

●ウエスト84センチ。

●ワタリ幅32.5センチ。

●裾幅24センチ。

●股上29.5センチ。

●股下24センチ。

●総丈48.5センチ。

1997年4月にアメリカ、テネシー州ノックスビル工場で作られた一着。Levi's501ダメージデニムショーツです。グランジテイストな雰囲気抜群のダメージ、ヒゲも薄っすらと出ています。通常この時代では無いデニムの縦落ち感も感じる色落ちの良い一着。貴重なゴールデンサイズです。コンディションは適度な色落ち、ダメージ等ありますが、ビンテージデニムらしい良い雰囲気として楽しんで頂ければ嬉しいです。あくまでビンテージ古着ですので、ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします。

Levi's

リーバイス

501

アメリカ製

532

デニム

ジーンズ

ジーパン

カットオフ

ショーツ

ハーフパンツ

ヒゲ

ダメージ

カートコバーン

NIRVANA

グランジ

パンク

ロック

アメカジ

アメリカ

ヴィンテージ

ビンテージ

古着

90's

90年代

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 傷や汚れあり

