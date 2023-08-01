日本最級 LINDNER GERNOT GLI-73 LUNOR 46-24 RG サングラス/メガネ

brand: GERNOT LINDNER

正規RayBan 木村拓哉選定カラーWAYFARER RB2140F601/4B



No.1793+メガネ Ray-Ban（レイバン）【度数入り込み価格】

mobel: GLI-73

鯖江産 高級めがね引換券ブロンズ（2万円相当）1枚



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color: RG

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【pG様専用】サングラスピットブル（ケース付き）

price: 80300

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material: 925 STARLING SILVER

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size: 46-24

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condition: GERNOT LINDNERのGLI-73です。ルノア時代から継承されている、リンドナー氏の十八番シルエット、目尻がやや下がる小振りのボストン型になります。

新品未使用 10eyevan NO.3 45size 4S-CL OldGold

試着のみです。度無しのレンズが挿入されております。

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購入後は眼鏡店などでフィッティングをお願いします。

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商品の情報 ブランド アヤメ 商品の状態 未使用に近い

brand: GERNOT LINDNERmobel: GLI-73color: RGprice: 80300 material: 925 STARLING SILVERsize: 46-24condition: GERNOT LINDNERのGLI-73です。ルノア時代から継承されている、リンドナー氏の十八番シルエット、目尻がやや下がる小振りのボストン型になります。試着のみです。度無しのレンズが挿入されております。購入後は眼鏡店などでフィッティングをお願いします。frame france, guepard, lunor, jacques durand(ジャックデュラン), oliver peoples(オリバーピープルズ), oliver goldsmith(オリバーゴールドスミス), ayame, 白山眼鏡店, 金子眼鏡, moscot(モスコット), kearny(カーニー), tart opticalなど好きな方には是非オススメしたい逸品です。

商品の情報 ブランド アヤメ 商品の状態 未使用に近い

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