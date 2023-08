2023年6月に購入し、1回試しに使用しましたが自分のスマホが対応していなかったことと、これから使い道も特にないことから出品します。

モニタサイズ...13インチ~14インチ未満

表面処理...ノングレア(非光沢)

解像度(規格)...フルHD(1920x1080)

リフレッシュレート(垂直走査周波数)...~61Hz未満

【付属品】

・モニター本体

・USB Type C to C ケーブル

・HDMI to miniHDMI ケーブル

・持ち運び用収納ケース

・日本語取扱説明書

・保証申し込みコード(未使用)

※付属品完備

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

