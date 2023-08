【日本製】 サプール SAPEur 千鳥 ブラック クルーネック ロッドマン スウェット

新品未使用です!

HOUNDS TOOTH HEAD CREW SWEAT

COLOR BLACK

伝統の図柄【 千鳥格子 】

トラッド感漂うシックな仕上がりが、フラッグシップデザインにまたひとつ違う表情を与える。モノトーンコーデやインディゴスタイルにも積極的に取り入れてほしい仕上がり。

■サイズスペック■

XL【 UNISEX 】

着丈 76 cm

身幅 66 cm

袖丈 66 cm

肩幅 60 cm

※若干の誤差はご了承ください。

※印刷面の多少のザラつき・カスレは、意図的な加工でエラーではございませんのでご了承ください。

サプール

シュプリーム

SAPEur

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

