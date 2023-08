ご覧頂きありがとうございます^_^

●商品紹介

スクワイヤーとハローキティがコラボした人気の商品です。

現在は生産終了しており、未使用品で残っているのはとても貴重です。

海外でもプレミア価格で取り引きされてい人気な商品となっております。

●メーカー

Squier by Fender

スクワイヤー フェンダー

●商品名・型番

Hello Kitty Mini

ハローキティ ミニ・エレキギター

●状態

未使用品ですが、ピックガードがの縁が少し黒く汚れている部分がございます。

外箱に傷や汚れがございます。

※保管、経年劣化等の傷や汚れ等がある場合がらございます。

●付属品

本体、外箱、ギターケース、その他説明書。

(写真に写っている物が全てです。)

●カラー

ピンク

●補足

指板:ローズウッド/20F

スケール:575mm

ナット幅:41mm

ピックアップ:3シングル

商品の情報

メーカー型番Hello Kitty Mini pink

フレット指板材質ローズウッド材

弦数6

ギタータイプストラトキャスタータイプ

即決☆Squier Hello Kitty Mini Stratocaster☆コンパクトサイズの人気稀少モデル♪美品!

※中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。

※プチプチを巻いて発送致します。

※他サイトにも出品している為売り切れの可能性がございますのでご了承ください。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

