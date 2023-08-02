古典 ファビオルスコーニ 未使用 スエードパンプス イタリア製 ローヒール 37.5 ハイヒール/パンプス

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商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ファビオルスコーニ 商品の状態 未使用に近い

☆ FABIO RUSCONI ・ パンプス ／ イタリア製 ☆ ☆ サイズ … 37.5（ 約24.5ｃｍ ） ☆ カラー … L.BROWN ☆ 素 材 … スエード ☆ 価 格 … ￥２７，０００ + tax ☆ 状 態 … 未使用品 （ 靴箱付き ） ファビオルスコーニ ・ スエードパンプス です☆ 高感度な セレクトSHOP や 高級百貨店 などで お見かけする イタリア製シューズブランド♪ フォルムの綺麗な ポインテッドトゥのデザイン☆ 少しヒールのがるローヒールの 普段履きに嬉しい一足♪ カラーも足元のポイントになる 可愛い表情です。 パンツスタイルから、 ロングスカートなどに合わせて、 ON＆OFFスタイルの足元に。＾ ＾ ＊ 靴幅 8.8ｃｍ ヒール 3.5ｃｍ ＊ ￥27,000 ほどでSHOP購入 こちらは、購入時の試着程度の 外では 未使用品 の 自宅保管になります。 保管等による薄っすら素材の特有の 元々のスレや風合いなどございますが、 表情に気になる汚れや不備などはなく、 綺麗なアイテムになっております。＾ ＾

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