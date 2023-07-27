人気大割引 151 新品未開封❗️ポケモンカード シュリンク付き 2box ポケモンカードゲーム

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■ご覧いただきありがとうございます。
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【内容】
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・画像にあるポケモンカードの未開封２BOXとなります。
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【ご検討に際して】
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・断捨離のため、断腸の思いで今回出品します。
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即購入可ですがトラブル防止の観点から、返品交換についてはお受けできません。その辺りのご理解をお願いします。
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