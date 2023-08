◯ LANVIN ランバン メインライン ヘンリーネック リネン カットソー

◯ MADE IN SWISS

◯ size : L

肩幅 : 50cm

身幅 : 64cm

着丈 : 80cm

袖丈 : 64cm

◯ 色 : ブラック

◯ 素材 : リネン

◯ 商品説明 :

光沢のあるリネンボディに、腹部までかかる長いヘンリーネックが目を引くクールなデザイン、

首元のパイピング、胸のセットインポケットも仕立ての良さを感じさせます。

透け感のあるエアリーなブラックのカラーリング、裾の小さいスリット、ラフな筒袖、

ランバンならではのラグジュアリースタイルを提案するハイクオリティなクリエーションです。

◯ 状態 : 多少の使用感はございますが、目立つ汚れやダメージは無く、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。

◯ メンズアイテムですが、男性、女性問わず、ユニセックス にお使い頂けるアイテムかと思います。

◯ デッドストック や 新品 の状態を除き、全てクリーニング済みです。

◯ ご購入から2~3日で、発送させて頂きます。 発送方法は、追跡機能、補償のついているゆうパック、またはヤマト運輸で行います。

#Sirchive

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ランバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

