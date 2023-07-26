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贈る結婚祝い Lサイズ MARNI　マルニ　シンプルロゴ　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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⚠︎すり替え防止のため、郵送途中の商品破損が理由での返品のみ受け付けます
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◆サイズS◆
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肩幅 　52cm
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袖丈　25cm
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商品のサイズL
商品の状態新品、未使用

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ご覧いただきありがとうございます。他商品も出品中 #SBXRB ←こちらをクリック⭐️即購入OK⭐️新品　未使用品⭐️送料無料＊インポート品になります。国内正規品をお求めの方は、国内正規販売店で正規の値段で購入されることをお勧めいたします。＊日本のブティックと同等のクオリティをお求めの方、ご購入お控えくださいませ。⚠︎すり替え防止のため、郵送途中の商品破損が理由での返品のみ受け付けます◆サイズS◆バスト 57cm肩幅 　52cm着丈　69cm袖丈　24cm◆サイズM◆バスト 59cm肩幅　54cm着丈　71cm袖丈　24.5cm◆サイズL◆バスト 61cm肩幅　55cm着丈　73cm袖丈　25cm★袋タグ付き

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贈る結婚祝い Lサイズ MARNI　マルニ　シンプルロゴ　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

35分钟前

贈る結婚祝い Lサイズ MARNI　マルニ　シンプルロゴ　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥10,500 ¥8,925

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