ONE PIECE第1話複製原稿BOX ROMANCE DAWN―冒険の夜明け―

シリアルNo.010247

新品にて購入し、部屋に飾っていたものです。

状態は飾っていただけなので問題ないと思いますが、金の箱の四隅に傷があります。

中の原稿は1度しか開けてないので綺麗です。

累計発行2億冊突破記念として、

完全受注生産

ワンピース第一話の複製原画となります。

カラー原稿16枚 モノクロ原稿37枚 合計53枚の超ボリューム

確認事項等あればご連絡下さい。

宜しくお願い致します。

#ONEPIECE

#ワンピース

#複製原稿

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

