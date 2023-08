eYe COMME des GARCONS JUNYA WATANABE MAN(アイ コム デ ギャルソン ジュンヤ ワタナベ マン)×THE NORTH FACE エルボーパッチ アノラックジャケット WT-J916 チェック柄ジャケット イエロー

サイズM

着丈:71センチ 身幅:54センチ

定価80,300円

人気ブランドのコラボアノラックパーカーです。

エルボーパッチのコーディロイ、パッチワークのようなデザイン、チェックがとてもオシャレです。

大きなダメージ等なく綺麗です。

44..21890sso パープルレーベル マウンテンジャケット マウンテンパーカー ナイロンジャケット マウンテンライトジャケット 胸ロゴ アウター コンパクトジャケット

ご注意

お荷物にならない様にコンパクトに梱包させて頂きますので、畳みジワはご了承ください。

可能な限り商品の状態は記載しますが、汚れ等が漏れている場合がございますので、気になる事は必ずコメント下さい。

素人平置きで測っておりますので誤差がある場合がございますが、できる限り詳細に測ります。

古着に抵抗がある方、神経質な方のご購入はご注意下さい。

お互い気持ち良く取引出来ればと思いますので何卒よろしくお願い致します。

eYe COMME des GARCONS JUNYA WATANABE MAN(アイ コム デ ギャルソン ジュンヤ ワタナベ マン)×THE NORTH FACE エルボーパッチ アノラックジャケット WT-J916 チェック柄ジャケット イエローサイズM着丈:71センチ 身幅:54センチ 定価80,300円人気ブランドのコラボアノラックパーカーです。エルボーパッチのコーディロイ、パッチワークのようなデザイン、チェックがとてもオシャレです。大きなダメージ等なく綺麗です。44..21890sso パープルレーベル マウンテンジャケット マウンテンパーカー ナイロンジャケット マウンテンライトジャケット 胸ロゴ アウター コンパクトジャケット ご注意お荷物にならない様にコンパクトに梱包させて頂きますので、畳みジワはご了承ください。可能な限り商品の状態は記載しますが、汚れ等が漏れている場合がございますので、気になる事は必ずコメント下さい。素人平置きで測っておりますので誤差がある場合がございますが、できる限り詳細に測ります。古着に抵抗がある方、神経質な方のご購入はご注意下さい。お互い気持ち良く取引出来ればと思いますので何卒よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

