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代引き人気 PENTAX 6×7 TTL 150mm,200mm,300mmレンズ3本セット フィルムカメラ

商品の説明

中判フィルムカメラ　PENTAX 6×7 TTLファインダー付きとレンズ3本　TAKUMAR 150mm f2.8とsmc PENTAX 200mm f4 とsmc PENTAX 300mm f4のセットになります。
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美品　ライカ　LEICA M3　レンジファインダー　ボディ　SN.805427
・PENTAX 6×7 TTL ファインダー付き
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1年ほど前に中古で購入後、修理業者にオーバーホールに出しています。
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外観はキズや塗装剥がれ、凹みが一部ありますが、シャッターや巻き上げ動作等、正常に動いています。
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TTLファインダーの露出計も精度良く動作していますが、露出計の針が少し見づらいです。
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付属品はボディキャップ、ストラップ取り付け金具、スプール、SR44電池です。
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外観に多少キズやスレはありますが、レンズ内部はチリの混入のみでカビやクモリはなくクリアーです。ヘリコイドや絞りも動作良好です。
カメラ用　35mmフィルム　カラー　モノクロ　リバーサル　タングステン　その他
付属品はリアキャップと社外品のフロントキャップです。
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付属品はリアキャップとフロントキャップです。
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おまけでFUJIFILMのリバーサルフィルムをお付けします。期限切れ(2013年2月)ベルビア100 120が5個、期限切れ(2017年6月)ベルビア50 220が5個元箱未開封、ベルビア100 120 4個(期限2023年6月)、プロビア100F 120 1個(期限2024年1月)です。また予備で買ってあった電池4SR44未開封を一つお付けします。
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中判フィルムカメラ　PENTAX 6×7 TTLファインダー付きとレンズ3本　TAKUMAR 150mm f2.8とsmc PENTAX 200mm f4 とsmc PENTAX 300mm f4のセットになります。・PENTAX 6×7 TTL ファインダー付き1年ほど前に中古で購入後、修理業者にオーバーホールに出しています。外観はキズや塗装剥がれ、凹みが一部ありますが、シャッターや巻き上げ動作等、正常に動いています。TTLファインダーの露出計も精度良く動作していますが、露出計の針が少し見づらいです。付属品はボディキャップ、ストラップ取り付け金具、スプール、SR44電池です。・PENTAX SMC TAKUMAR 6X7 150mm f2.8外観に多少キズやスレはありますが、レンズ内部はチリの混入のみでカビやクモリはなくクリアーです。ヘリコイドや絞りも動作良好です。付属品はリアキャップと社外品のフロントキャップです。・smc PENTAX 67 200mm f4外観少しのキズやスレのみで比較的綺麗です。内部はチリの混入のみでカビやクモリはなくクリアーです。ヘリコイドや絞りも動作良好です。付属品はリアキャップとフロントキャップです。・smc PENTAX 67 300mm f4外観はスレやキズが多いです。内部はチリの混入のみでカビやクモリはなくクリアーです。ヘリコイドや絞りも動作良好です。付属品はリアキャップとフロントキャップです。おまけでFUJIFILMのリバーサルフィルムをお付けします。期限切れ(2013年2月)ベルビア100 120が5個、期限切れ(2017年6月)ベルビア50 220が5個元箱未開封、ベルビア100 120 4個(期限2023年6月)、プロビア100F 120 1個(期限2024年1月)です。また予備で買ってあった電池4SR44未開封を一つお付けします。人気モデル···PENTAX 67種類···中判カメラ

商品の情報

ブランドペンタックス
商品の状態やや傷や汚れあり

代引き人気 PENTAX 6×7 TTL 150mm,200mm,300mmレンズ3本セット フィルムカメラ

53分钟前

代引き人気 PENTAX 6×7 TTL 150mm,200mm,300mmレンズ3本セット フィルムカメラ

¥72,500 ¥38,425

(税込) 送料込み
4
14
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商品の情報

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出品者

19abba523d

 1949

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (14)

19abba523d
代引き人気 PENTAX 6×7 TTL 150mm,200mm,300mmレンズ3本セット フィルムカメラ 代引き人気 PENTAX 6×7 TTL 150mm,200mm,300mmレンズ3本セット フィルムカメラ

PENTAX 6×7 TTL 150mm,200mm,300mmレンズ3本セット | www.bangplanak.com

PENTAX 6×7 TTL 150mm,200mm,300mmレンズ3本セット | www.bangplanak.com


PENTAX 6×7 TTL 150mm,200mm,300mmレンズ3本セット | www.bangplanak.com

PENTAX 6×7 TTL 150mm,200mm,300mmレンズ3本セット | www.bangplanak.com


PENTAX 6×7 TTL 150mm,200mm,300mmレンズ3本セット | www.bangplanak.com

PENTAX 6×7 TTL 150mm,200mm,300mmレンズ3本セット | www.bangplanak.com


PENTAX 6×7 TTL 150mm,200mm,300mmレンズ3本セット | www.bangplanak.com

PENTAX 6×7 TTL 150mm,200mm,300mmレンズ3本セット | www.bangplanak.com


PENTAX 6×7 TTL 150mm,200mm,300mmレンズ3本セット | www.bangplanak.com

PENTAX 6×7 TTL 150mm,200mm,300mmレンズ3本セット | www.bangplanak.com


バイセル公式】ペンタックス PENTAX 6x7 TTL + TAKUMAR 150mm F2.8 67

バイセル公式】ペンタックス PENTAX 6x7 TTL + TAKUMAR 150mm F2.8 67


PENTAX 6×7 TTL 150mm,200mm,300mmレンズ3本セット | www.bangplanak.com

PENTAX 6×7 TTL 150mm,200mm,300mmレンズ3本セット | www.bangplanak.com

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