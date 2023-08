再再販！ UNPRE 【新品】asics ARS 26.5cm blue LOW バスケットボール

【新品】asics UNPRE ARS LOW blue 26.5cm

アッパー素材には前足部に樹脂素材,中~後足部は人工皮革を採用左右への力強いステップ時のサポート力を追求するとともに,ローカットにすることで足首の可動性が向上.

サイドに設置されたウォールがステップ時に壁となり横方向へのブレを抑制.

フィジカルにすぐれたプレーヤーの力強いステップをサポート.

アウターソールはフラットな構造かつ,前足部の接地面積を広くとることで安定性を追求.

またX型の屈曲溝がステップ時の足の動きにしっかりとシューズを追随させる.

Color : Illusion Blue / Summer Dune

Size : 26.5 (cm)

品番 : 1063A056.400

状態 : 新品未使用

入手困難な激レアモデル、限定カラーです。

複数購入で割引致します。

お気軽にコメントください。

※他でも出品していますので、在庫確認のためご購入の際は一言コメントいただけると嬉しいです。

新品未使用ですが、あくまで個人保管となりますので、完璧な物をお求めの方や神経質な方はご購入をお控えください。

仕事の都合上、ご入金確認から発送までに4~5日お時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

ballaholic blhlc SOMECITY asics nike champion basketball ボーラホリック ボラホリック ボラホリ サムシティ アシックス ナイキ チャンピオン バスケ バスケットボール ストリート Bリーグ B.LEAGUE NBA

TSC TOKYO STREETBALL CLASSIC

バスケットボールシューズ バッシュ GLIDE NOVA グライドノヴァ BLAZE NOVA ブレイズノヴァ GELBURST ゲルバースト GELHOOP ゲルフープ NOVA SURGE ノヴァサージ UNPRE ARS アンプレアルス LOW ロー 河村勇輝

商品の情報 ブランド アシックス 商品の状態 新品、未使用

