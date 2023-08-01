【国内発送】 輸入リバティ タナローン『ウィルトシャー』wiltshire 300cm 生地/糸

ご覧いただき、ありがとうございます♪

タイシルク



ハワイアン 生地 グリーン❁110×50cm❁ハンドメイド❁プルメリア❁はぎれ

【 プロフィールをご一読下さいませ。】

S83 古ぼけたカーキ色 裂きフリンジ



おまとめリネン【７.５ｍ＋４ｍ】決算割引きセール★リネン生地／麻生地専門店



マリメッコヴィンテージ生地 希少 NURMIKKO 黄緑系 北欧ヴィンテージ生地

愛らしい実柄で根強い人気の輸入リバティ・タナローン『ウィルトシャー』 Wiltshire ≪ブラック地≫でございます。

milkhappy様 専用



片山あゆ子先生コレクション 《プチバッグ&コサージュのコレクションボード》

※在庫：生地幅(約136cm)×300cm

足半布ぞうり マダガスカル様専用



たんぽぽ様専用です♡YUWA 小関鈴子 コットンリネン Ａ４８ ３色セット

新品・未使用品

ルシアンマーチーズコレックション30’s手作りバイアステープ赤色



○ヌメ革 牛革 フルタンニン鞣し ナチュラル 1,8〜2,0㍉ 149ds 半裁

【完売品】

くま子様お取り置き



ツイード生地 ツイードジャケット用 リントン キャメル ツイードベスト ゴールド



メルモモ様専用

＊ 幅広生地ですので、存分にお作りいただけます。

ホビーラホビーレ クロスステッチフレームキット 桃の花と立ち雛



PinkLion∞様専用 NUNOIRO ヌノイロ YUMMYポテト



Luana様専用購入ページ

◆ 輸入タナローンは、約570円/10cmでございます。

《値下げ》Opalオパール毛糸 水の世界 全色8玉セット



きめこみ細工で和紙を使っています

◆ 輸入リバティにつき、国産と少し手触りが違います。

リバティ タナローン 別注 シンクオブミー パープル 生地幅×5m

輸入は、国産に比べて若干ハリがある感じです。

【超貴重✨】プリンテックス ムクスンヒッリ ファブリック

また、輸入タナローンには、生地ミミにLIBERTYの印字はございません。

有松鳴海絞り 浴衣反物 着尺有 8



滝沢歌舞伎 石田様専用



Ｒｉｎｅ様専用です! ルシアンダーラムキルトコレクション

◇ 折り畳んで保管しております。

リバティ まとめ売り♡タナローン ハギレ キラキラ ミシェル イザベル いちご

畳みシワ等はご容赦下さいませ。

MicanchaN様専用ページ



廃盤色 マリメッコ ミニウニッコ 生地 ベージュ×ターコイズ

◇ 新品・未使用品ではございますが、長期自宅保管品であることをご理解いただきますようお願い申し上げます。

ミナペルホネン choucho ＋ noppara ブラック



クロスステッチ キット☆ファンタジーの世界☆16ct☆156色



♡激安♡和風インテリア

気に入っていただける方にご活用願えれば、うれしく存じます。

ビンテージ生地 お楽しみセット



北欧レトロ 茶×白 70年代 レア ヴィンテージ フィンランド 可愛い小花柄

ご縁がございましたら、よろしくお願い致します。m(_ _)m

リバティプリント181 ロス 輸入タナローン



クロスステッチ キット☆温もりを感じて☆14ct



ラスト 1m リバティ ヌエージ タナローン 雅姫さん

カラー...ブラック地

置賜紬＊津軽こぎん紬＊伝統工芸品

柄・デザイン...花柄

レア♡ トイストーリー トイストーリー3 ヴィンテージシーツ シーツ ディズニー

生地...ローン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただき、ありがとうございます♪【 プロフィールをご一読下さいませ。】愛らしい実柄で根強い人気の輸入リバティ・タナローン『ウィルトシャー』 Wiltshire ≪ブラック地≫でございます。※在庫：生地幅(約136cm)×300cm新品・未使用品【完売品】＊ 幅広生地ですので、存分にお作りいただけます。◆ 輸入タナローンは、約570円/10cmでございます。◆ 輸入リバティにつき、国産と少し手触りが違います。輸入は、国産に比べて若干ハリがある感じです。また、輸入タナローンには、生地ミミにLIBERTYの印字はございません。◇ 折り畳んで保管しております。畳みシワ等はご容赦下さいませ。◇ 新品・未使用品ではございますが、長期自宅保管品であることをご理解いただきますようお願い申し上げます。気に入っていただける方にご活用願えれば、うれしく存じます。ご縁がございましたら、よろしくお願い致します。m(_ _)mカラー...ブラック地柄・デザイン...花柄生地...ローン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ピエールフレイPIERRE FREY／インテリアファブリック輸入生地プロフ冒頭確認要！☆ M ☆ mart様用 ハギレ No. 417