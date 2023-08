売上実績NO.1 ボーラー ゴールド【Ｍサイズ】BALR. ロゴ 半袖シャツ プリント Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

★★★★★値下げしました★★★★★

#年中無休ショップ販売リスト一覧

BALR. (ボーラー)メンズ

Mサイズの半袖Tシャツです。

日本サイズだとLサイズになります。

【サイズ】M

着丈 : 前71.0cm・後75.0cm

肩幅 : 43.0cm

袖丈 : 26.5cm

【素 材】

COTTON : 95%

ELASTIN : 5%

【状 態】

新品未使用品

よろしくお願い致しますm(_ _)m

#年中無休ショップ販売リスト一覧

#BALR

#ボーラー

#Tシャツ

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

