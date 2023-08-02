割引 ルイヴィトン アクセソワール　マルチカラー　ポシェット　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

LOUIS VUITTON

セール中！ アニヤハインドマーチ NEESON メッシュレザー バッグ 美品

アルマ モノグラム マルチカラー

極 美品 GUCCI オールド グッチ 2way ショルダー バッグ 保存袋



未使用級☆コーチ ハドリーホーボー21 PVC 2way ショルダーバッグ 本革

村上隆氏とのコラボによりカラフルに変身したモノグラム・キャンバスです。

mina perhonen （ミナ ペルホネン） coupe bag



ボッテガヴェネタ ワンショルダーバッグ バッグ イントレチャート 赤 鏡付き

廃盤のため入手困難な商品です。

ステラマッカートニー のキツネショルダー

特にホワイトは人気があります♪

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まあ様専用 美品 ジャンニキャリアリーニ シルバー アルファs

こちら正規販売店で購入いたしました正規品となりますので、安心して購入されて大丈夫です！

サンローラン 追加写真



CHANEL バニティ CCフィリグリー スモール2WAYバッグ

サイズ

まとめ売り、財布￼、バック、ショルダーバック￼、クリスチャンディオール￼

W23cm×H14cm×D４cm

VASIC ever mini ショルダーバッグ



キルティングミニボストンバッグ

シリアルナンバー

美品 サルヴァトーレ フェラガモ マリッサ ガンチーニ シャンパンゴールド

SL1013

COACH 6844 ショルダーバッグ シグネチャー キャンバス ベルトデザイン



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一目でヴィトンとわかるので高級感があり、おすすめです♪

［美品］CHANEL カンボンライン ブラック ショルダーバッグ キルティング

お出かけが楽しくなること間違いなしです♪

♡美品♡ russet ラシット 2Way ショルダー ハンド



【未使用級】kate spade ケイトスペード バブルス ショルダーバッグ

個人的に見た感じは、バック表側 ヌメ革、ショルダー付け根ダメージ、モノグラム柄一部スレ、汚れ ファスナー金属部キズなど、一部汚れはありますが、ショルダー紐や内側は比較的コンディションは良いです。

斜めがけ シャネル チェーンショルダーバッグ マトラッセ ココ フリンジ付き



ルイヴィトン サンミシェル☆

ショルダー紐は長い物を正規販売店で購入いたしましたので、そちらをメインで使っていました。

マイケルコース MICHEL KORS ショルダー ピンク イヤホン



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※すり替え、損傷、返品トラブル等防止のため、

FENDI フェンディ バイザウェイ ミディアム ブラウン マルチカラー

返品はご遠慮願います

ルイヴィトン マルチカラー バック



最終値下げ 国内正規店購入 20SSメゾンマルジェラ タビ ショルダーバッグ

※すり替え防止タグを付けさせて頂く場合がございます。

クリスチャンディオール レザー 2WAY コインパース付 ショルダーバッグ



1947極美品 GUCCI マラケシュ ショルダーバッグ フリンジ 336658

※状態は個人的に見た感じなので、写真で確認して、納得の上、購入お願い致します！

正規品★オールドグッチ★GUCCI★GG柄★ショルダーバッグ



DAISYLIN‘ショルダーバッグ

中古品なので神経質な方はご遠慮ください。

Brady エイボンミニ ショルダーバッグ



バレンシアガ ザファースト 2way エディターズバッグ ほぼブラック レザー

●付属品 箱

プラダ 三角ロゴ ナイロン ショルダーバッグ テスート 三角プレート 白タグ 黒

こちらの付属品ではありませんが、袋もお付けいたします。

GUCCI グッチ ショルダーバッグ GG柄



Christian Dior ディオール トロッター ワンショルダー



プラダ ショルダーバッグ 正規品

トートバック ポーチ カバン バック Tシャツ リュック 時計 ブランド 破格 値引き SALE セール 大幅 未使用 希少 デザイン 高級 ハイブランド 美品

COACH ターンロック ショルダーバッグ



※⑤ LOUIS VUITTON ルイヴィトン ダヌーヴ 旧 ショルダーバッグ

カラー···ホワイト

LOUIS VUITTON クリスティ

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

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素材···本革

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

LOUIS VUITTON アルマ モノグラム マルチカラー村上隆氏とのコラボによりカラフルに変身したモノグラム・キャンバスです。 廃盤のため入手困難な商品です。特にホワイトは人気があります♪こちら正規販売店で購入いたしました正規品となりますので、安心して購入されて大丈夫です！サイズW23cm×H14cm×D４cmシリアルナンバーSL1013一目でヴィトンとわかるので高級感があり、おすすめです♪お出かけが楽しくなること間違いなしです♪個人的に見た感じは、バック表側 ヌメ革、ショルダー付け根ダメージ、モノグラム柄一部スレ、汚れ ファスナー金属部キズなど、一部汚れはありますが、ショルダー紐や内側は比較的コンディションは良いです。ショルダー紐は長い物を正規販売店で購入いたしましたので、そちらをメインで使っていました。※すり替え、損傷、返品トラブル等防止のため、返品はご遠慮願います※すり替え防止タグを付けさせて頂く場合がございます。※状態は個人的に見た感じなので、写真で確認して、納得の上、購入お願い致します！中古品なので神経質な方はご遠慮ください。●付属品 箱 こちらの付属品ではありませんが、袋もお付けいたします。トートバック ポーチ カバン バック Tシャツ リュック 時計 ブランド 破格 値引き SALE セール 大幅 未使用 希少 デザイン 高級 ハイブランド 美品カラー···ホワイト柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

ルイヴィトンサンクルーショルダーバッグGMセリーヌ ショルダーバッグ サークルロゴCHANEL ファーバッグセリーヌ タッセル ウエストバッグ ウエストポーチ ブラック【美品】 プラダスポーツ サコッシュ ショルダーバッグ コンパクト ユニセックスベネデッタ ブルジッチ ショルダー クラッチ ポシェット[2912] ＊サルヴァトーレフェラガモ＊ ショルダーバック 黒 ゴールド金具ポーター タンカー ショルダー SHERMES エルメス ガオ トリヨンクレマンス ショルダー バッグLOUIS VUITTON トロカデロ30 ショルダーバック