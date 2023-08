値下げしました!

120 フィルムバック プリズムファインダー セット!

マミヤ 中判カメラ Mamiya 645 PRO ボディ

グリップのゴム部分は劣化があったので除菌・消毒を兼ねて

無水エタノールで除去済みです!

経年にすると全体的に使用感もスレもキズも少なく、かなり綺麗な良品です!

マウント、ミラー部やシャッター幕も非常に綺麗です!

動作もとても好調で、露出計も実用範囲内で点灯、作動します!

ファインダーも微細なホコリ程度でクリアーです!

巻き上げ、シャッターも絶好調!

まさに理想の中判カメラです!

■セット内容

Mamiya 645 PRO ボディ

1586 Mamiya 645 PRO ボディ マミヤ 中判カメラ

電動グリップ

120 フィルムバック

プリズムファインダー

遮光板

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

値下げしました!早い者勝ちにつきお急ぎください‼※現在の価格はフォロワー様向けの割引価格となっております。ご購入される場合、必ず当店をフォロー後にご購入ください^ ^【注意事項】ご購入前に必ずプロフィール記載内容をご確認ください。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★1586 Mamiya 645 PRO ボディ120 フィルムバック プリズムファインダー セット!★動作絶好調!良品! ★マミヤ 中判カメラ Mamiya 645 PRO ボディグリップのゴム部分は劣化があったので除菌・消毒を兼ねて無水エタノールで除去済みです!経年にすると全体的に使用感もスレもキズも少なく、かなり綺麗な良品です!マウント、ミラー部やシャッター幕も非常に綺麗です!動作もとても好調で、露出計も実用範囲内で点灯、作動します!ファインダーも微細なホコリ程度でクリアーです!巻き上げ、シャッターも絶好調!まさに理想の中判カメラです!万一の初期動作不良には返品返金対応させていただきますので即決でどうぞ!!※商品到着後1週間以内にご連絡ください。■セット内容Mamiya 645 PRO ボディ電動グリップ120 フィルムバックプリズムファインダー遮光板※お届け内容は写真のものが全てです。※北海道/沖縄/離島の場合、送料が +550円 かかります。フリマアプリで、システム上別途送料が設定出来ない場合ご購入後、別途決済いただきますので予めご了承ください。★出来る限り安心してお使いいただけるよう ご購入後にもし壊れてしまっても最大50%で買い取ります!当然壊れていなければもちろん高値で買い取ります!★日本一高額でカメラ買取ります!大手査定の2-3倍付くこともあります!いつでもお気軽にご相談ください^^古物商許可 写真機商 第621110161035号大阪府公安委員会シリアル:OJ1465管理:8955515860922

