袖丈···長袖

CLANE/JACQUARD FLOWER PUFF SLEEVE TOPS

柄・デザイン···ストライプ

素材···コットン(綿)

カラー…アイスブルー/ホワイト

ラルフローレンのコットンシャツのです( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )❤︎

着心地よくさわやかなパステルブルー×ホワイトの爽やかなストライプ柄です。

これからの時期、羽織りものとしても○

シンプルコーデでデニム、ホワイトパンツ合わせやすいです。

Sよりになります。

当方は160cm/Msize着用してます。

胸元にポニー刺繍が入ってます♡

ストライプのシャツを持っており、こちらは着用していないのでお探しの方いかがでしょうかꕤ︎︎·͜· ︎︎

【サイズ】(平置き採寸)0/ 150/80A

肩幅 37cm

袖丈 59cm

身幅 (脇下) 44cm

着丈 69cm

多少の誤差はあります。

【カラー】

青白 パステルブルー×ホワイト

(色は映りの具合なので多少違いがあるかもしれませんがご了承ください。)

【状態】

未使用品に近いのでとてもキレイな状態だと思いますが、自宅保管品のため細かいことが気になる方はご遠慮ください。

クリーニング済

#se♡ブランド

#se♡ ←他の商品も出品中❤️です。

✔コメントやり取りしてても購入手続きの方優先になります。ご了承くださいm(_ _)m

✔コンパクト発送になります。

✔すり替え防止のためご購入あとの返品は不可です。

✔送料など込みの価格になってます。

✔他サイトにも出品の商品となります。削除する場合ございます。

⚠️プロフ必読お願いします⚠️

どうぞよろしくお願い致します。

#ラルフローレン

#ラルフローレンシャツ

#ポロラルフローレンシャツ

#コットン100

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ラルフローレン 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ラルフローレン 商品の状態 未使用に近い

