自己紹介の一読お願い致しますm(_ _)m

NIKE AIR MORE UPTEMPO

名作「MORE UPTEMPO」の通称ZEBRAが

2020年に再登場!

通常のMORE UPTEMPOとは違い、

ヒールにピッペンの刺繍が入ったモデルです!

数回使用し、自宅保管(*^^*)

使用感・傷汚れは画像をご覧下さい。

画像追加も可能です♪

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

