✅日本で定番のスニーカーに飽きた方へオススメです‼️

#EU44SP #アトランティックスターズSP

サイドに施された大きいスターロゴとカラーリングが特徴的な今なお大人気のイタリア発スニーカーブランドです

定番のインスタ映えNO1スニーカーです‼️

艶やかなカラーリングが足元を釘付けにします

ソールが約4㎝と高く美脚効果あります

オシャレな芸能人やスポーツ選手がよく履いてます

⭐︎ーーーーー『ATLANTIC STARS』ーーーーー⭐︎

◆モデル 『ARGOC』

◆参考価格 約35000円✖️tax

◆28.0〜28.5cmの方にオススメです‼

◆素材 紡績繊維✖️スエード✖️レザー

◉MADE IN ITALY

*箱は輸送中のダメージがございます。

✴必ずプロフィールお読みくださいね!

✴他でも出品中ですので、突然無くなる事もございますのでご了承下さい。ご購入前に在庫確認をお願い致します。

✴画像が全てになりますので、他の画像が必要な場合は申し出下さいませ。

✴本商品はイタリアからの並行輸入品になりますので商品に完璧を求められる方は店舗でご購入下さいませm(._.)m

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アトランティックスターズ 商品の状態 新品、未使用

