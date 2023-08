○アイテム

○サイズ

タテ28cm

ヨコ40cm

マチ11cm

ショルダー72~86

ハンドル18cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

キズスレ等ヴィンテージ感ございますが

まだまだご使用いただけます。

※ 状態についての感じ方は個人差がありますので、あくまでも中古品であることをご理解の上ご購入お願いいたします。

○カラー

ブラック 黒

○素材

レザー 革

○購入元

大手ブランド買取店

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

商品の情報 ブランド ヘルツ 商品の状態 やや傷や汚れあり

