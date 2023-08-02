注目の福袋をピックアップ！ 最終値下げ　土屋鞄　アルマス バッファロースクエアブリーフ ビジネスバッグ

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商品の情報 ブランド ツチヤカバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます！希望価格以下に設定しましたが反応ないので戻します。こちらでグランフロントの土屋鞄のアルマスシリーズになります。定価 94,600円色 アーバンネイビーサイズ外寸縦29.5cm横42.0cmマチ7.5cm最大マチ13.0cmハンドル高さ10.5cmハンドル長さ27.0cm、幅1.8cmA4ファイル収納可素材=バッファロータンニンレザー×2持ち手の部分に擦り傷ありですがまだまだ使えると思います。【ご注意】USED品をご理解頂けたらと思います。ご不明な点がありましたら、質問下さいませ。当方の商品は全て確実に本物です。

商品の情報 ブランド ツチヤカバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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