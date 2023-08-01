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専門店では iPad mini 第6世代、ペンシル、カバー付き タブレット

商品の説明

新品で購入しましたが使う機会が無くなったので出品致します。
iPad Air第4世代 Wi-Fi+Cellular 64GB スペースグレイ

iPad Pro 12.9インチ 第4世代 128GB　純正 マジックキーボード
機械の動作確認などは済んでおり、問題なく使えます。
❤️Android12❤️タブレット 10.1インチ RAM+128GB

iPad Pro11 64gb セルラーモデル　液晶パネル新品　バッテリー良好
中身は出荷時の状態に戻してあります。
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi 128GB

専用　iPad mini 第6世代　Wi-Fi 64GB スターライト
フィルムは貼られた状態です。
iPad Pro 12.9 第5世代128GB Wi-Fi キーボード付き

IPad mini6 64GB Apple Pencil2
一緒に使っていたApple pencil（タッチペン）とカバー（ピンク）をまとめて売ります。
iPad Air3 wifi 64GB シルバー

大特価‼️ケース付✨最新❤️10インチタブレット Android10　32GB
pencilとカバーはずっとつけていたので傷はあります。本体は傷なしです。
iPad Pro 第4世代 256GB Apple Pencil 第2世代

スマイルゼミ　解約後　タブレット
※充電器、コードはついていません。
Kindle paperwhite 8GB　第10世代 PQ94WIF

iPad pro 第6世代 Wi-Fiモデル512GB
除菌アルコールで拭いて、出来るだけ綺麗な状態で出荷いたします。
iPad mini 4 SIMフリー 16GB iPad mini4 完動品
素人検品であること、簡易包装、中古品になりますのでご理解ください。
ipad 第９世代　64GB

SIMフリー Apple iPad mini 第6世代 256GB パープル

HUION Kamvas Pro13 13.3インチ
OS種類···iOS / iPad OS
Lenovo Yoga Tab 13 [ZA8E0008JP] YT-K606F
ストレージ容量···256GB

完動品美品iPad Air2(A1566)本体13GBゴールドWi-Fiモデル

商品の情報

ブランドアップル
商品の状態未使用に近い

Wacom One DTC133 ペンタブ
新品で購入しましたが使う機会が無くなったので出品致します。機械の動作確認などは済んでおり、問題なく使えます。中身は出荷時の状態に戻してあります。フィルムは貼られた状態です。一緒に使っていたApple pencil（タッチペン）とカバー（ピンク）をまとめて売ります。pencilとカバーはずっとつけていたので傷はあります。本体は傷なしです。※充電器、コードはついていません。除菌アルコールで拭いて、出来るだけ綺麗な状態で出荷いたします。素人検品であること、簡易包装、中古品になりますのでご理解ください。OS種類···iOS / iPad OSストレージ容量···256GB

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ブランドアップル
商品の状態未使用に近い

専門店では iPad mini 第6世代、ペンシル、カバー付き タブレット

34分钟前

専門店では iPad mini 第6世代、ペンシル、カバー付き タブレット

¥83,000 ¥43,990

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f98bb70d

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f98bb70d
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アップルペンシル収納付き タッチペン付き iPad mini6 第6世代 iPad ミニ6ケース アイパッド8.3インチ 背面クリア iPad ケース アップルペンシル収納 ケース アイパットカバー ソフト TPUフレーム 透明アクリル 縁は色付きTPU素材 角割れ無 背面クリアケース Touch

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iPad mini 2021第6世代 iPadmini6 ソフトケース iPad 左側ペンシル収納 Applepencil収納 左利き ペンシルホルダー シンプル 軽量 薄型 透明 クリアケース タブレットケース 着脱簡単 8.3インチ コンパクト シンプル ビジネス アイパッドミニ6【YUPT】

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