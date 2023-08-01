専門店では iPad mini 第6世代、ペンシル、カバー付き タブレット

新品で購入しましたが使う機会が無くなったので出品致します。

iPad Air第4世代 Wi-Fi+Cellular 64GB スペースグレイ



iPad Pro 12.9インチ 第4世代 128GB 純正 マジックキーボード

機械の動作確認などは済んでおり、問題なく使えます。

❤️Android12❤️タブレット 10.1インチ RAM+128GB



iPad Pro11 64gb セルラーモデル 液晶パネル新品 バッテリー良好

中身は出荷時の状態に戻してあります。

iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi 128GB



専用 iPad mini 第6世代 Wi-Fi 64GB スターライト

フィルムは貼られた状態です。

iPad Pro 12.9 第5世代128GB Wi-Fi キーボード付き



IPad mini6 64GB Apple Pencil2

一緒に使っていたApple pencil（タッチペン）とカバー（ピンク）をまとめて売ります。

iPad Air3 wifi 64GB シルバー



大特価‼️ケース付✨最新❤️10インチタブレット Android10 32GB

pencilとカバーはずっとつけていたので傷はあります。本体は傷なしです。

iPad Pro 第4世代 256GB Apple Pencil 第2世代



スマイルゼミ 解約後 タブレット

※充電器、コードはついていません。

Kindle paperwhite 8GB 第10世代 PQ94WIF



iPad pro 第6世代 Wi-Fiモデル512GB

除菌アルコールで拭いて、出来るだけ綺麗な状態で出荷いたします。

iPad mini 4 SIMフリー 16GB iPad mini4 完動品

素人検品であること、簡易包装、中古品になりますのでご理解ください。

ipad 第９世代 64GB



SIMフリー Apple iPad mini 第6世代 256GB パープル



HUION Kamvas Pro13 13.3インチ

OS種類···iOS / iPad OS

Lenovo Yoga Tab 13 [ZA8E0008JP] YT-K606F

ストレージ容量···256GB

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 未使用に近い

新品で購入しましたが使う機会が無くなったので出品致します。機械の動作確認などは済んでおり、問題なく使えます。中身は出荷時の状態に戻してあります。フィルムは貼られた状態です。一緒に使っていたApple pencil（タッチペン）とカバー（ピンク）をまとめて売ります。pencilとカバーはずっとつけていたので傷はあります。本体は傷なしです。※充電器、コードはついていません。除菌アルコールで拭いて、出来るだけ綺麗な状態で出荷いたします。素人検品であること、簡易包装、中古品になりますのでご理解ください。OS種類···iOS / iPad OSストレージ容量···256GB

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 未使用に近い

完動品美品iPad Air2(A1566)本体13GBゴールドWi-FiモデルWacom One DTC133 ペンタブ