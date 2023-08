【即発送可能】 JUNIOR SUPER スタコレ 応募券付 150枚コンプセット K-POP/アジア

SUPER JUNIOR スターコレクションカード 150枚コンプリートセット です。

レア、ノーマル含む全150枚+応募券10枚の合計160枚セットです。

暗所保管しておりましたが元々重なって入っていたものですので

傷がある場合がございます。

全てチェックは行いません。。。

光にかざすとわかる程度の小キズを気にされる方はご購入をご遠慮ください。

韓国製品にご理解をお願い致します。

即購入歓迎

値引き不可

SJ スジュ スーパージュニア

フォトカード ポカ フォトカ

ボナマナ ミイナ 美人 ソウルコン

スタコレ 日本 韓国 スパショ SS9

star collection card SMT コンサート ソウルコンサート

イトゥク ヒチョル イェソン ドンヘ ウニョク シウォン シンドン リョウク キュヒョン

ソンミン カンイン

グッズ種類...写真

ジャンル...韓流/KPOP

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

