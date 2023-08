先日、5月に再販されたときに¥37000ほどで購入したラックスのビッグ5PKパンツです^_^

自宅保管ですが、未使用品となります。

タグは外してしまいました。

すごく大き目な作りで、サイズはフリーサイズとなります。

ダボダボした形が個性的で、シンプルなTシャツに合わせるだけでとっても可愛いです。

またかなりゆとりありますので、寒い時期はスウェットやニット合わせも素敵です^_^

探されている方に是非、お譲りできればと思います^_^

なお、新品で洗濯もしていないため

購入時からのデニムの匂いがあります。気になる方は着用前にお洗濯をお勧めします。

(デニム好きな方でしたら、気にならないとは思いますが。)

新品であること、送料込みである為、お値下げ交渉頂きましてもご希望に添えられない場合があります。

ご検討宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ジャーナルスタンダードラックス 商品の状態 新品、未使用

