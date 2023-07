■ブランド

■ブランドLACOSTEラコステ■アイテムLACOSTE ラコステ ワンポイント 刺繍ロゴ 長袖 鹿子 カノコポロシャツ トップス カットソー■サイズ表記5(Lサイズ相当)■サイズ実寸(cm)平置き肩幅 50身幅 56袖丈 61着丈 68素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。■カラーネイビー 紺■生産国ペルー■素材コットン 100%■コンディション【A】※ややフェード※古着故の使用感や細かな汚れがあります。古着にご理解のない方のご購入は控えてください。又撮影環境や使用端末によって色味に若干の差がある場合がございます。【S】ほぼ新品、美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】古着ゆえの使用感または小さなシミはあるが、全体的に目立った汚れはなし【C】使用感や部分的に目立つダメージや汚れあり【N】新品、デッドストック etc■商品のポイント・LACOSTE ラコステ ワンポイント 刺繍ロゴ 鹿子 カノコ 長袖 ポロシャツ・長袖なのでオールシーズン使えてストリートでもビジネスでも使い勝手抜群のラコステの定番アイテム・合わせやすい長すぎない着丈でシルエットバランス最高な一枚・メンズレディース問わず、ユニセックスに使って頂けるアイテムです!■ご案内※在庫は現品のみ一点物です。お早めに検討・ご購入をお願い致します。※コメント中でも購入者様を優先となりますのでご注意ください。※中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。■古着屋June他にもアイテムを出品中です!【LACOSTE一覧】#古着屋June_ラコステ【長袖シャツ一覧】#古着屋June_シャツ【全アイテム一覧】#古着屋June20202286

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラコステ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

