こちらの商品を閲覧頂き、

Supreme Raglan Utility Jacket Black M

誠にありがとうございます♪

即購入も大歓迎です!

#goods_vintageshop

↑他の商品も出品しておりますので、

是非ご覧ください!

まとめ買い割引も行っておりますので、

お気軽にコメントください^ ^

●商品情報

・ブランド:NIKE ACG

・ カラー :レッド

・ サイズ :L

●寸法

肩幅 57cm

身幅 64cm

着丈 74cm

袖丈59cm

●おすすめポイント

超美品‼︎NIKEの高級ラインACGの入荷です♪

ダウンもパンパンに入っています‼︎お早めに!

出品しているのは全て1点物です。

売り切れ前にお早めにご検討下さい♪

★その他★

☑︎古着特有の毛玉、擦れ等使用感があります。

古着ならではのアジとしてお楽しみいただけます。

☑︎あくまで古着になりますので、写真でご確認の上

ご理解頂ける方の購入をお願い致します。

☑︎梱包の際、圧縮する場合がございます。

予めご了承ください。

最後までお読みいただき

ありがとうございました^ ^

気持ちの良いお取引を

どうぞよろしくお願いします!

#古着

#古着男子

#古着女子

#ストリート

#ヴィンテージ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキエィシージー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

