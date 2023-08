【完売】 【新品】【タグ付き】MAISON SPECIAL 2タックサテンテーパードパンツ カジュアルパンツ

人気ブランドMAISON SPECIAL(メゾンスペシャル)のテーパードパンツです。

オンラインでは完売していて購入できないレア商品です。薄手の生地でこれからの季節にぴったりです⭐︎

ZOZO TOWNで購入して試着したところ、サイズが合わなかったため出品いたします。

タグ付き(6枚目)で、着用は自宅での試着のみ。

サイズ 38 (Mサイズ相当)

ウエスト:66/ヒップ:80/ パンツ丈:100/股上:33/股下:67.51

もも周り:57/すそ周り:32

下記、商品説明

-Fabric-

レザーのような質感と光沢があり上品な表情を感じさせるサテンを使用。

シボがあるハンマー状の組織に織りあげた後にチンツ加工を施し張り感と光沢感を加えています。

滑らかな生地感のため履き心地もよくハンドウォッシャブルでお手入れがイージーなのも嬉しいポイント。

-Style-

リラクシングなワイドテーパードのシルエットで落ち感もキレイに出るため足のラインが綺麗に見えて、オンオフ問わずシーズンレスで着用していただけます。

股上がゆったりとしており、ウエストは後ろゴムな為イージーに履きやすさもありつつ、動きやすがあり快適な履き心地を実現してくれています。

2タック入れることで腰回りのゆとりもあり、ポケットにモノを入れた際にもかさばらないものとなっております。

【MAISON SPECIAL/メゾンスペシャル】

SPECIAL IS YOUR STANDARD

“ハイファッションとハイファクトリー”

相反するものを掛け合わせて融合させることにより、新しい価値のファッション“CRAFT FASHION”を生み出していきます。

カラー···グリーン

丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

素材···サテン

シルエット···テーパード

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋

#maisonspecial #メゾンスペシャル #テーパード

#新品未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド メゾンスペシャル 商品の状態 未使用に近い

