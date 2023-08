【送料込】 【新品未使用】Marni × Veja V10 スニーカー

【MARNI×VEJA / マルニ×ヴェジャ 】

LOW-CUT SNEAKER V-10 コラボスニーカー

コラボ第二弾 新色

価格¥41,800

サイズ:EU44 US10.5 JPN 28

モデル:V-10

アッパー:レザー

落書き ペイント アート

スニーカー コレクション

【MARNI×VEJAの世界的に注目コラボ】

・MARNIらしいカラーペイントはデザインプリント

・ヒールにMARNIロゴ

・ブラジルにある環境、労働者に配慮したVEJAの工場で生産

・レザー素材は環境への負荷が少ない方法で生産され、特に水の使用量を最小限に抑えている

・レザーワーキンググループ優良企業認定の革なめし工場を使用

・ジャージーライニング:オーガニックコットン33%、リサイクルポリエステル67%

・ソール:バイオ素材、リサイクル素材(アマゾン川流域産ゴム、廃棄米、リサイクルゴム)

・シューズボックス:リサイクルされた厚紙を使用。接着剤を使用せず、インクの使用も最小限にしている

【ヴェジャ(Veja)】

フランス発のサステナブルスニーカーブランド

ブラジルで育てられたオーガニックコットンのキャンバス生地やアマゾンの野生のゴムの木から作られたソールなど、生産者と環境に対して誠実なシューズを製作している。

ルメール(LEMAIRE)、リック・オウエンス(Rick Owens)とのコラボレーションでも注目が高いです。

初のマルニとのコラボレーションコレクション

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド マルニ 商品の状態 新品、未使用

